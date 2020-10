Mopedlenker bedrohte Autofahrer in Wien mit Waffe

Ein Streit um den Vorrang ist am Wochenende in Wien rasch eskaliert - so waren ein Mopedlenker und ein Autofahrer im Bezirk Landstraße aneinandergeraten, woraufhin der Zweirad-Fahrer plötzlich eine Schusswaffe zog. Der 38-Jährige konnte in der Folge ausgeforscht und festgenommen werden. Über ihn wurde zudem ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.