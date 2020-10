Haimbuchner: Wiener FPÖ muss sich „neu aufstellen“

Die Verantwortung für den Absturz der ehemaligen 30-Prozent-Partei sei in erster Linie in Wien zu übernehmen, so Haimbuchner im Ö1-„Morgenjournal“. In der Bundespartei hingegen gehe es nicht darum, „Köpfe auszutauschen“. Vielmehr müsse man „nach vorne schauen“ und an Glaubwürdigkeit und das Vertrauen wieder zurückzugewinnen.