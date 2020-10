Mächtig dieses Spiel ist: „Star Wars: Squadrons“

Man schrieb das Jahr 1997, eine Fortsetzung der „Star Wars“-Trilogie war noch in weiter Ferne und dass Mickey Mouse - sprich Disney - sich einmal Luke, Lea, Chewie, Han und Lord Vader einverleiben würde, war höchstens ein Latrinengerücht in der Cantina von Mos Eisley auf Tatooine. Zu diesem Zeitpunkt erblickte „Star Wars: X-Wing vs. Tie Fighter“ das Licht der Welt und fesselte nicht nur die Fangemeinde stunden-, nein wochenlang vor den Bildschirm. Nach jahrelanger Durststrecke und drei weiteren „Star Wars“-Filmen können mit „Star Wars: Squadrons“ nun endlich wieder Tie Fighter krachend über den Schirm brettern, Sternenzerstörer die Sonne verdunkeln und X-Wings in Angriffsformation gehen.