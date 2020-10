Wiener SPÖ erobert den Gemeindebau zurück

Gemeindebau wieder fest in roter Hand

Laut OGM-Berechnungen konnte die SPÖ in dieser für sie besonders wichtigen Wählergruppe eine knappe absolute Mehrheit mit 51 Prozent der Stimmen holen. Im Karl-Wrba-Hof in Favoriten erreichten die Roten sogar 60 Prozent, im Karl-Marx-Hof 51 Prozent und am Schöpfwerk 58 Prozent.