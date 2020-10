Trennung von Michael Wendler? Das sagt seine Laura

In ihrem Clip, der in den Instagram-Storys veröffentlicht wurde, erklärte die 20-Jährige nun, dass sie trotz aller Aufregungen der letzten Tage auch weiterhin zu ihrem Ehemann stehen werde. Ein Ehe-Aus komme für sie nicht infrage. „Natürlich werde ich mich nicht von Michael trennen. Wir sind ein glücklich verheiratetes Ehepaar, ich liebe Michael und was wäre ich für eine Ehefrau, wenn ich ihn jetzt im Stich lassen würde?“, so Laura.