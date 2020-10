Feuerteufel verursachte über 60.000 Euro Schaden

„Er erlebte als Kind Gewaltexzesse in der Familie, wuchs bei Pflegeeltern auf und hat eine Drogenkarriere hinter sich!“ Der Verteidiger eines 32-jährigen Deutschen versuchte am Innsbrucker Landesgericht einem Schöffensenat und zahlreichen Geschädigten zu erklären, was im Leben seines Mandanten schiefgelaufen ist. Über drei Jahre zündete der mehrfach vorbestrafte Staplerfahrer in der Landeshauptstadt immer wieder Müllinseln, Papiercontainer oder Autos an.

„Beim Brand einer Thujenhecke und eines Gartenhäuschens kann man von Glück sprechen, dass nicht mehr passiert ist“, ist die Staatsanwältin überzeugt und betonte, dass insgesamt über 60.000 Euro Schaden entstanden sind.