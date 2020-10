Erneute Sperre: Pechsträhne bei U4 geht weiter

Sehr lange Liste an Störungen und Pannen

Besonders in Erinnerung geblieben ist die Sperre des Westteils der U4 zwischen April und September 2016. Wie berichtet, mussten 60.000 Personen auf Ersatz-Öffis umsteigen oder mehr Zeit einplanen. Ein weiteres Martyrium war die einjährige Sperre der Station Pilgramgasse. Erst Anfang des Jahres konnten Öffi-Fahrer dort wieder ein- und aussteigen – bis heute ist die Station immer noch nicht so barrierefrei, wie es sich für das Jahr 2020 gehören würde. Und das sind nur zwei Beispiele der andauernden U4-Pechsträhne.