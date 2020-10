Neue Gesichter an der Spitze

„Es wurden zwei Top- Manager gewonnen, die sich durch umfassende und internationale Erfahrung in der Energie- und Finanzwirtschaft sowie durch hohe Professionalität auszeichnen“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Johann Sereinig. Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, seines Zeichens Aufsichtsratsvorsitzender der Landesholding, sieht eine „gute Weichenstellung“. Die beiden neuen Finanz- bzw. Management-Profis sollen die Neuausrichtung des Energiekonzerns vorantreiben. Geplant sind „massive Investitionen in erneuerbare Energien und in die Netzinfrastruktur“. Nicht nur das: Die Rolle des burgenländischen Leitbetriebes soll sich hin zu einem „führenden Unternehmen im Bereich der Daseinsvorsorge“ entwickeln.