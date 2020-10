Blaues Lager in Trümmern | Unstrahlender Gewinner

Blaues Lager in Trümmern: Es geht - jedenfalls für das blaue Lager - immer noch tiefer, wie man gestern bei den Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen einmal mehr sah. Noch 2015, mitten in der Flüchtlingskrise, gewann die damals von Heinz-Christian Strache angeführte Wiener FPÖ nach einem Wahlkampf, der zum Bürgermeister-Duell zwischen Strache und Häupl hochstilisiert worden war, mehr als 30 Prozent, während Titelverteidiger Häupl dann doch fast 40 Prozent erreichte. Fünf Jahre später, nach Ibiza, Spesenaffäre und dem folgenden brachialen Bruch zwischen FPÖ und Strache stürzte die FPÖ gestern unter zehn Prozent ab, während Strache mit seiner One-Man-Show, so wie es gestern vor der Auszählung der Wahlkarten aussah, den Einzug ins Rathaus versäumt und damit endgültig zur Kenntnis nehmen muss, dass seine politische Karriere, die ihn bis in Vizekanzleramt geführt hatte, in Trümmern liegt. Aus und vorbei.