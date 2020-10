„Lkw-Lawine soll aufhören!“

Der öffentliche Druck auf die Behörden im Waldviertel wird immer größer. Nach mehreren Berichten der „Krone“ kommt nun Bewegung in die Causa Holztransporte. Nachdem sich bereits die tschechischen Nachbarn für eine Eindämmung des Verkehrs ausgesprochen haben, kam nun auch der Ruf aus St. Pölten. Auf Anordnung von Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (VP) findet nun am Mittwoch, 14 Uhr, ein Treffen von Bürgermeistern und Experten des Straßendienstes statt. Dabei sollen auch die weiteren Vorgehensweisen besprochen und vielleicht auch schon erste Schritte gegen die Lkw-Plage gesetzt werden. „Wir sind zuversichtlich, dass sich hier endlich etwas tut. Es wäre ja auch höchste Eisenbahn“, so Hans Pichler, Ex-Bürgermeister und Hobby-Aktivist.