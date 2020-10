Xaver Schlager: Spiel wird „kein Leckerbissen“

Beim 2:1-Sieg im Testspiel am Mittwoch in Klagenfurt gegen Griechenland wurde Schlager noch geschont. „Das war schon komisch. Man ist den ganzen Tag bei der Mannschaft dabei, darf dann aber nicht eingreifen.“ Der 23-Jährige war in allen sieben Wolfsburg-Partien in dieser Saison und zudem in beiden September-Länderspielen im Einsatz. Daher gönnte Teamchef Franco Foda dem 13-fachen Internationalen eine Pause. „Ich würde schon gerne so viele Spiele wie möglich machen, doch es ist auch wichtig, durchzuschnaufen. Es war super, dass ich die Akkus wieder aufladen konnte“, erzählte Schlager.