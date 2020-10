Ab 20.30 Uhr LIVE: Österreich gegen Griechenland

Klar muss auch Foda Rücksicht auf die besonderen Umstände nehmen, bedenken, dass es diesmal binnen einer Woche gleich drei Länderspiele gibt (dem Test in Klagenfurt folgt ja der Doppelpack in der Nations League Sonntag in Nordirland und heute in einer Woche in Rumänien) - aber er bleibt Optimist: „Wir mussten und müssen sehr viel improvisieren, aber das gehört in so einer außergewöhnlichen Situation dazu. Die Mannschaft ist dennoch sehr, sehr willig, sie wird gegen die Griechen ein gutes Spiel an den Tag legen!“