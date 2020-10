Sorge vor Herbstferien/Nobelpreis gegen Hunger

Sorge vor längeren Herbstferien. Das könnten Ferien werden, über die sich (fast) niemand freut: Mittlerweile scheint es schon mehr als nur ein Gerücht zu sein, dass wegen Corona die heuer erstmals vorgesehenen Herbstferien, die an sich eine Woche von 26. Oktober bis 1. November dauern sollten, verlängert werden. An den Schulen steigt die Unsicherheit, bei den allermeisten Eltern ebenso. Bildungsminister Heinz Faßmann versucht zwar zu beruhigen, wenn er sagt, dass die derzeitige Nervosität an den Schulen übertrieben sei. Bestätigt aber andererseits im Gespräch mit der „Krone“, dass es sehr wohl Überlegungen zu Schulschließungen gibt. Diese allerdings nur „punktuell“. Freilich merkt Faßmann auch an: „Die schwierigen Monate kommen erst.“ Dann ist Sorge aber doch angebracht!