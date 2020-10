Corona: 24 Schulklassen in Tirol in Quarantäne

Die Kurve bei den Corona-Neuinfektionen zeigte zuletzt auch in Tirol wieder steil nach oben. Mit Stand Donnerstagabend waren im Bundesland 885 Personen infiziert. Das Virus macht auch vor dem Schulalltag nicht halt. Aktuell befanden sich in Tirol 24 Klassen in Quarantäne. Zudem gibt es neue Cluster in Flüchtlingsheimen.