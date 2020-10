In Navis: Wolfsverdacht bei gerissenem Schaf

Nach dem Fund eines toten Schafes in Navis (Bezirk Innsbruck-Land) besteht in Tirol erneut ein Wolfsverdacht. Eines von neun Schafen wurde gerissen, aufgrund des Rissbildes gebe es dahingehend eine konkrete Vermutung, teilte das Land am Donnerstag mit. Zudem wurden auf einer Alm in Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) zwei tote Ziegen gemeldet ...