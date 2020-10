Kurioses Zutrittsverbot auf Almhütte aufgeklärt

Aufklärung in diesem, mehr als polarisierenden Vorfall gibt da Gloria Martins im Gespräch mit der „Krone“: „Derzeit gibt es bei uns kein Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten, auch wenn sie aus anderen Staaten kommen. Somit müssten die Wirte der Priener Hütte niemanden aussperren, der ihren Betrieb aufsucht.“ Im Corona-Alltag gestaltet sich dies aber anders. „Prinzipiell dürfen Tiroler ja gar nicht die Grenze überschreiten, da es ja eine Einreisequarantäneverordnung gibt. Das gilt auch für das Überwandern der Staatsgrenze. Diese Personen müssen sich danach in Quarantäne begeben“, ruft Experte da Gloria Martins in Erinnerung.