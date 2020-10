Kein Zutritt für Tiroler auf bayrischer Almhütte

„Wie damit umgehen?“

Hierbei stellt sich für Bucher die Frage: „Wie sollen Hüttenwirte mit dieser Vorgabe in der Praxis umgehen? Sollen sie jeden Gast fragen, wo er herkommt? Und dann gegebenenfalls wieder zum Gehen auffordern?“ Da Hüttenwirte eine Sorgfaltspflicht haben, müssen sie in einem zumutbaren Rahmen dafür Sorge tragen, dass sich ihre Gäste an die Regeln halten. Aus diesem Grund stellt für ihn in diesem Zusammenhang ein Hinweisschild an der Eingangstür ein geeignetes Mittel dar.