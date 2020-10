Arbeiter stürzte in den Tod: Firmenchef verurteilt

Der Chef einer kleinen Baufirma musste sich am Dienstag in Graz wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Er soll im Vorjahr in der Weststeiermark einen Arbeiter angewiesen haben, ungesichert auf ein Flachdach zu steigen. Der Mann stürzte ab und wurde so schwer verletzt, dass er einige Zeit später starb. Der 52-Jährige, der sich nicht wirklich schuldig fühlte, wurde (nicht rechtskräftig) zu sechs Monaten bedingter Haft und 1200 Euro Geldstrafe verurteilt.