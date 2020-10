Zwei Schlepper in Sicheldorf und Mureck gefasst

Zwei Schlepper sind am Wochenende an zwei kleinen steirischen Grenzübergängen zu Slowenien gefasst worden. Ein Mann (21) aus Moldawien und ein Ukrainer (28) hatten insgesamt neun Illegale in ihren Fahrzeugen, als sie die Grenze passieren wollten. Die beiden mutmaßlichen Schlepper, die für große Organisationen arbeiten sollen, wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.