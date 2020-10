Handydieb gab sich als falscher Polizist aus

Der 20-jährige syrische Staatsangehöriger aus Niederösterreich stahl am Samstag gegen 15.30 Uhr in einem Einkaufszentrum in Pasching ein auf einem Tisch liegen gelassenes Handy. Der 30-jährige Besitzer des Mobiltelefons aus Linz und seine 34-jährige Freundin bemerkten das Fehlen des Handys unmittelbar darauf. Die 34-Jährige rief am Handy ihres Freundes an, es war jedoch ausgeschaltet.