Gebrochene Nase einzige Ausbeute

Ein Satz mit x - das war nix! Mit leeren Händen und einer blutigen Nase ging es für die Austria nach dem Gastspiel in Bischofshofen wieder nach Hause. Theiner bekam den Ellbogen von Krizak ins Gesicht und musste frühzeitig runter. Dass die Violetten zwei Alu-Treffer verbuchten und die Tabellenführung an Kuchl (3:1 in Seekirchen) abgeben mussten, passte ins Bild.