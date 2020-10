Streit um Parteiausschluss

Enttäuscht reagiert hat nicht nur Johann Tschürtz, der harte Kritik wegstecken musste. Auch Gemeinderat Manfred Haidinger war sauer, weil seine Beschwerden über den Klubobmann, die er auf mehreren Seiten aufgelistet hatte, nur für Parteikollegen gedacht waren und nicht für die Öffentlichkeit. „Ich bin geradlinig und offen in meinem Handeln. Daher wollte ich lediglich den Landesparteivorstand vorab informieren“, erklärte Haidinger, als er am Freitag bei der Klausur eintraf. Unter anderem warf er Tschürtz vor, die Parteibasis aus den Augen verloren zu haben, Frauen aus seinem näheren Umfeld einen Job als Mitarbeiterinnen verschafft zu haben und für freiheitliche Misserfolge verantwortlich zu sein. Einschüchtern ließ sich der Klubobmann davon jedenfalls nicht: „Kritikern kann ich nur sagen, meine Position in der FPÖ ist gefestigt. Daran wird sich auch nichts ändern. Zudem bin ich im freiheitlichen Klub für Personalfragen zuständig.“ Nachsatz: „Die Arbeit steht für mich im Vordergrund.“