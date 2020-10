Rapid hat bislang nur einen Stern „verloren“

Und auch der Fanartikel-Verkauf wird angekurbelt: In der Europa League wird Rapid in einem speziellen Trikot einlaufen. Optisch in Anlehnung an 1930, damals gewann Rapid den Mitropacup, den Vorläufer zum heutigen Europacup. Jetzt soll es Grün-Weiß zumindest durch die Gruppenphase führen.