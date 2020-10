Österreich in UEFA-Fünfjahreswertung auf Rang 10!

Siege in aufgrund der Coronavirus-Krise nur in einer Partie entschiedenen Duellen bringen diesmal 1,5 Punkte - der LASK hat also nach den Gala-Vorstellungen gegen Dunajska Streda und Sporting Lissabon drei Zähler geholt. Dazu kommen noch zwei Punkte von Rapid und ein halber Punkt von Hartberg. Die Gesamtzahl der Punkte muss dann durch die Anzahl der Starter - also im Falle von Österreich fünf - dividiert werden. In der Gruppenphase ist jeder Sieg zwei Punkte wert, für ein Unentschieden gibt es einen Punkt. Bei einem Aufstieg ins Achtelfinale der „Königsklasse“ winken fünf weitere Bonuspunkte.