Steirischer Hersteller von Zirben-Möbeln insolvent

Das Unternehmen mit Standorten in Judenburg und Hetzendorf hat am Freitag beim Landesgericht Leoben ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Leoben beantragt. Passiva von 778.000 Euro stehen Aktiva von 170.000 Euro gegenüber. Rund 60 Gläubiger sind betroffen. Ihnen wurde eine Quote von 20 Prozent angeboten.