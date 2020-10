Salzburger Flughafen bangt um den Wintertourismus

Für gewöhnlich herrscht an den beiden größten Regionalflughäfen in Österreich - Salzburg und Innsbruck - im Winter vor allem an den Samstagen ein reges Kommen und Gehen von Touristen, die meist mit Skiausrüstung an- und abreisen. Ob das im kommenden ersten „Corona-Winter“ wieder so sein wird, ist aber fraglich. Für Prognosen sei es zu früh, betonten Vertreter der beiden Airports. Wie viele Flieger tatsächlich kommen, hänge letztlich von Reisewarnungen ab.