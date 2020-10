Ultimatum an Polizei ging nach hinten los

„Es war ein Blödsinn aus der Emotion heraus“, räumte der unbescholtene Angestellte ein, der zu allen Vorwürfen geständig war. Was war passiert? In der Nacht von 15. auf 16. Mai geriet der Sohn des Angeklagten in der Innsbrucker Altstadt ins Visier der Polizei. Weil sich der junge Mann wenig kooperativ verhielt, erfolgten Festnahme und eine Nacht im Polizeianhaltezentrum.