Automafia: Top-Fahnder zogen 343 Täter aus Verkehr

343 Festnahmen in elf Jahren

Und auch die Festnahme-Bilanz kann sich sehen lassen: Für insgesamt 343 Tatverdächtige klickten in den vergangenen elf Jahren die Handschellen. Wie jüngst für zwei mutmaßliche Mitglieder einer polnischen Autobande, die sich auf Fahrzeug-Getriebe spezialisiert hatte. Allein in der Bundeshauptstadt stellten die Kriminalisten in einer Lagerhalle fast 600 gestohlene Getriebe sicher.