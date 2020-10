Violetter Super-GAU droht: Kein Aydin & kein Geld!

So einfach geht’s nicht! Denn die „violette“ Klubführung hat den Vertrag mit Aydin (der noch zwei Jahre gelaufen wäre!) aufgelöst! „Wir waren darüber selbst überrascht. Er ist jetzt also für jeden anderen Klub ablösefrei. Wir sind schon in Gesprächen“, sagt Burkart, bei dem sich sogar schon Rapid Wien vor Monaten über Aydin erkundigt haben soll.