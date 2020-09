Aufregung wegen Engpass bei Grippe-Impfstoff

Corona-bedingt steigt auch in Tirol die Nachfrage nach einem Influenza-Schutz stark an. Doch Apotheker müssen viele Kunden vertrösten. „Vor Dezember wird es wohl nichts werden“, heißt es vielerorts. Selbst in der Apothekerkammer kann derzeit niemand sagen, ob genug Impfstoff geliefert werden kann.