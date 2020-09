Kauf einer Pistole war trotz Lockdown erlaubt

Erneut musste das Salzburger Landesverwaltungsgericht einen Strafbescheid aufgrund der früheren Covid-Verordnung aufheben. Diesmal geht es um den Kauf einer Handfeuerwaffe: Eine Tennengauerin hatte sich am 24. März - also noch zu Lockdown-Zeiten - in einem Waffengeschäft eine Pistole gekauft. Als sie den Kauf der Waffe den Behörden meldete, erkannten die eine vermeintliche Verletzung der Covid-Verordnung - statt einer Geldstrafe wurde aber vorerst eine Ermahnung ausgesprochen.