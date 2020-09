Biathlon-Legende erleidet Herzattacke und stürzt

Laut Informationen der „Bild“ -Zeitung hatte Pichler am Sonntag an einer Radrennfahrt in Ruhpolding teilgenommen. Bei seinem Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. „Man kann vorsichtig optimistisch sein“, sagte sein Bruder Claus Pichler am Montag der deutschen Nachrichtenagentur „dpa“ gegenüber. Er bedankte sich bei den Erstversorgern am Unfallort und meinte, dass sein Bruder jetzt in besten Händen sei. Obwohl sein Bruder keine Schädelverletzungen erlitten hätte, hielten es die Ärzte für nötig, ihn ins künstliche Koma zu versetzen.