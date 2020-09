Ein Mordfall, zehn Schüsse und viele Fragezeichen

Ein Salzburger agiert psychotisch, liegt am Boden. Als Polizisten eintrafen, kommt es zum Gerangel. Dabei bekommt der Mann eine Dienstwaffe in die Hand. Es fallen Schüsse. Der Mann und ein Beamter werden getroffen, sie überleben. Die „Krone“ berichtete über den Vorfall Ende Juni in Salzburg-Leopoldskron. Nun, drei Monate später, sagt der Anwalt des Mannes: Nur die Beamten hätten abgedrückt. Und er äußert Kritik am Einsatzverhalten der Polizisten.