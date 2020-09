Grenzfälle: Wo Salzburgs Gäste jetzt weiterfeiern

„Eine wirtschaftliche Katastrophe“

Salzburgs Gastronomen ärgern sich über den Grenz-Wettbewerb. „Meine Gäste gehen um 22 Uhr über die Salzach nach Bayern und feiern dort weiter“, bemerkt Thomas Wurdinger von der „Galerie“ in Oberndorf. Auch Hochzeitsfeiern mussten abgesagt werden. „Wieder eine Verordnung, ohne davor nachzudenken“, so Wurdinger. Ähnliche Situation in St. Gilgen: „Eine wirtschaftliche Katastrophe. Einige Gäste überlegen jetzt nach Mondsee auszuweichen“, so Predrag Vujic vom „Brunetti“.