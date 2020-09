Bei Seereinigung auf gesunkenes Segelboot gestoßen

Die diesjährige Seereinigungsaktion am Attersee war weder für die Bundesforste als Seenbewirtschafter noch für die rund 20 Taucherinnen und Taucher der Feuerwehr in der Region eine alltägliche Aktion. Trotz widriger Wetterbedingungen - Wind und Temperaturen um die sechs Grad machten den freiwilligen Helfern zu schaffen - gelang es, ein rund sechs Tonnen schweres Segelboot im Gemeindegebiet von Weyregg vom Grund des Sees an die Oberfläche zu hieven.