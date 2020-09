24 Stunden Nürburgring: Eng-Team holt 20. BMW-Sieg

An den beiden Renntagen waren im Rahmen eines strengen Hygienekonzepts jeweils 8.500 Zuschauer auf den Tribünen des Grand-Prix-Kurses zugelassen gewesen. Beim Formel-1-Gastspiel in zwei Wochen dürfen dann 20.000 Fans dabei sein. Ein Wetter-Chaos wie beim 24-Stunden-Rennen könnte am 11. Oktober auch der Motorsport-„Königsklasse“ drohen.