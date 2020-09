Tiefdruckgebiet macht sich über Österreich breit

Österreich wird in die kommende Woche unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets starten, dessen Zentrum kommt am Montag sogar ziemlich genau über unserem Land zu liegen. Wolkenverhangenes und zeitweise nasses Wetter ist die Folge. Am häufigsten regnet es in der Osthälfte, aber auch in den Staulagen entlang der Alpennordseite. Sogar einzelne gewittrige Schauerzellen sind, am ehesten entlang der Ostgrenze, möglich.