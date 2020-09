Pflanzliche Alternative für Fleischliebhaber

Die aufbackbare Fleischkäsealternative besteht aus Rapsöl, das für eine saftige Textur sorgt, und Erbsenproteinen, die auf natürliche Weise für Bindung sorgen. Außerdem enthält er wertvolles Vitamin B 12 und ist arm an gesättigten Fettsäuren. Bei der Entwicklung konnte die Lebensmitteltechnologin auf ihr Know-How in Sachen Burger zurückgreifen, der beim Hineinbeißen vor Fleischsaft (Randensaft) trieft. Julias Ziel ist es, so nah wie möglich an Geschmack, Textur und Bissfestigkeit des Fleisch-Originals heranzukommen. Darum wird viel an den Rezepturen getüftelt und mit neuen Rohstoffen in der Versuchsküche experimentiert. „Es vergeht kaum ein Tag, an dem kein neues Protein - aus beispielsweise Kichererbsen oder Ackerbohne - weiterentwickelt wird.“