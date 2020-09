Menschlichkeit in Coronazeit: Tadel wegen Umarmung

Wegen einer Umarmung steht Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathischitz aktuell in Kritik: Geht gar nicht, sagen Sittenwächter im Netz - von wegen Babyelefant, Abstand, Vorbild etc. Da haben sie recht, aber auch Mathiaschitz ist zu verstehen, wenn sie meint: „Ich drehe mich sicher nicht weg, wenn mich der Jubilar aus Rührung und Dankbarkeit kurz umarmen will. Das hat mit Menschlichkeit zu tun.“