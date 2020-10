So schmeißen Sie weniger Brot und Semmeln weg

1. Kaufen Sie nur so viel Brot und Semmeln ein, wie Sie auch essen können. Die WHO empfiehlt rund 4-5 Scheiben Brot oder 1-2 Semmeln/Weckerl am Tag (bei nicht allzu aktiven Menschen!). Sportler dürfen sich hier natürlich 1-2 Scheiben oder Semmeln mehr gönnen. Ein Zuviel an Gebackenem ist nicht empfehlenswert, da Hefe, Roggen und Co. zu Verdauungsproblemen führen können.