Ludwig nicht bei Corona-Regierungsgipfel

Vom Rathaus kann der Wiener SPÖ-Chef praktisch das Bundeskanzleramt sehen. Dennoch wird er, im Gegensatz zu seinen Amtskollegen aus dem Westen, beim Corona-Gipfel fehlen. Ein Insider süffisant: „Die Stadt hat ja nur die Hälfte aller Neuinfektionen in Österreich.“ Mehr als 50 Prozent aller aktiv Erkrankten sind zudem in der Donaumetropole zu finden. Auch Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil lässt sich übrigens vertreten, Peter Kaiser ist zumindest per Video zugeschaltet.