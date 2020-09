Das „Dschungelcamp“ zieht 2021 nach North Wales

„Wir wollen unbedingt im Jänner mit ‚Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!‘ wieder on air sein und sind der Überzeugung, dass wir dies in der aktuellen Situation in Wales sehr gut umsetzen können. ‚Ich bin ein Star‘ ist seit so vielen Jahren im Jänner für unsere Zuschauer das Highlight. Und das soll auch im nächsten Jänner so sein. Die Teams von RTL und ITV arbeiten hinter den Kulissen schon mit viel Spaß und Energie an einer ganz besonderen Ausgabe von ‚Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!‘. Wenn ich mir ansehe, wer teilnehmen wird, und mir dabei die Dschungelprüfungen in Wales vorstelle, würde ich am liebsten gleich loslegen mit der Show.“