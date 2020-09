Platter tut Causa Ischgl „leid, sehr leid“

Tirols Landeshauptmann Günther Platter hat am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien bedauert, dass sich zu Beginn der Corona-Krise so viele Menschen beim Après-Ski in Ischgl angesteckt haben. „Es tut mir leid, sehr leid“, so Platter auf die Frage einer deutschen Journalistin, warum es ihm so schwerfalle, dass Wort „Entschuldigung“ in diesem Zusammenhang in den Mund zu nehmen. Gleichzeitig verteidigte Platter aber Tirol und sagte, das Virus sei nicht in Ischgl entstanden, sondern wurde von außen nach Österreich getragen.