Corona: Aus für Glühweinstandln in Graz

Citymanager Heimo Maieritsch berichtete, man habe bei „Advent in Graz“ zuletzt zwei Millionen Besucher gezählt. An dem einen oder anderen Ort könne ein Weihnachtsmarkt nun nicht stattfinden, z.B. am Eisernen Tor mit ausschließlich Gastronomie. Auch größere Veranstaltungen wird es nicht geben, an einen Krampuslauf ist heuer nicht zu denken. Geben werde es jedenfalls das Eislaufen am Karmeliterplatz, die Adventbim und den Bummelzug durch die Stadt, den Christbaum am Hauptplatz und die Projektion auf das Rathaus, ebenso die Eiskrippe im Landhaushof.