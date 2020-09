Keine Quarantäne - Mauerwerk muss spielen!

Die Spiele gegen Team Wiener Linien, Marchfeld Mannsdorf und die Admira Juniors musste der FC Mauerwerk wegen Corona-Fällen absagen. Insgesamt sieben Spieler und ein Betreuer waren positiv getestet worden. Somit begab sich die ganze Mannschaft einige Tage nach dem geplanten Dienstag Spiel (8. September) gegen Team Wiener Linien am Freitag in häusliche Quarantäne.



Zehn Tage später wollte man das Training bei den Simmeringern wieder aufnehmen, aber es fehlten die Bescheide die Quarantäne wieder verlassen zu dürfen. „Ich habe mich am Freitag noch erkundigt und mir hat man gesagt, ohne dass man freigegeben wird darf man die Quarantäne nicht beenden“, so Mauerwerks Co-Trainer Patrick Kasuba. Allerdings warten heute noch etliche Spieler auf diesen Bescheid - Kasuba hat ihn am Montag bekommen. „Somit haben wir auch noch nicht mit dem Training begonnen und unserer Meinung ist das Spiel am Freitag auch abzusagen“, erklärt Kasuba weiter.



Wiener Fußballverband sieht das anders

Nicht ganz dieser Meinung ist der Wiener Fußballverband. Denn laut WFV waren die Spieler des FC Mauerwerk nie in einer angeordneten Quarantäne. „Die vorigen Spiele wurden alle wegen drei Corona-Fällen abgesagt. Da war die Vorgehensweise korrekt. Aber der FC Mauerwerk hat nie eine behördliche Quarantäne angeordnet bekommen. Einzig die positiven Spieler mussten zu Hause bleiben. Der Rest hätte trainieren dürfen“, erklärt Andre Reisinger vom Wiener Fußballverband, „das Spiel am Freitag gegen Bruck/Leitha ist bis jetzt nicht abgesagt.“



Mauerwerk geschockt

Somit haben die Kicker des FC Mauerwerk mehr als zehn Tage „freiwillig“ nicht trainiert. Laut Verein hat man ihnen aber auch die Trainings am Wienerberg-Platz wegen den Corona-Fällen nicht gestattet. Wäre es nur am Platz in Kaiserebersdorf oder im Park gegangen. „Eigentlich unglaublich. Da kennt sich keiner mehr aus. Aber wir werden es sportlich nehmen und versuchen am Freitag gegen Bruck/Leitha ein gutes Spiel abzuliefern“, gibt sich Kasuba kämpferisch.