Fürhauser belehrt seine Kritiker eines Besseren

Norbert Schweitzer hatte Leobendorf im Winter neues Leben eingehaucht, war dem Ostligisten aber am Ende zu teuer. Also schenkte man Lukas Fürhauser das Vertrauen. Was einige Fans mit Skepsis zur Kenntnis nahmen. Ein 37-Jähriger, der zuvor in der 2. Landesliga Sierndorf coachte und kaum Erfahrung hat – kann das funktionieren? Und ob! Nach dem 1:0 über Rapid II ist Leobendorf als einziges Team im Frühjahr noch ungeschlagen.

„Jungs sind stets gierig“

„Das freut mich sehr“, belehrte Fürhauser, der selbst für den Verein kickte, seine Kritiker eines Besseren. „Die Jungs arbeiten immer weiter, sind stets gierig.“ Besonders Angreifer Marco Sahanek (34). Der Routinier erlebt gerade seinen zweiten Frühling, erzielte zuletzt gegen die Jungrapidler und TWL Elektra jeweils das Siegtor. „Er hat enorme Qualität. Ich möchte aber niemanden hervorheben, wir sind in der Ofen- sowie Defensive stark besetzt.“ Und endlich verletzungsfrei. Weswegen Fürhauser die Qual der Wahl hat.