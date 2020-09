EU-Politiker für Ende des Elends und Hilfe vor Ort

FPÖ: „Boot in Europa ist voll“

Von einer Verteilung will FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky nichts wissen: „Das Boot in Europa ist jetzt schon voll. Was es braucht, ist eine wirksame Hilfe vor Ort sowie die Klarstellung, dass man nicht einfach den Kontinent in sein Wunschland wechseln kann.“