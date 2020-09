Camp am Mondsee: Junge ÖVP scheitert mit Berufung

Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat die gegen die ÖVP verhängte Strafe wegen eines Grundstücks der Parteijugend am oberösterreichischen Mondsee bestätigt. Wie ein BVwG-Sprecher am Dienstag bestätigte, wurde die Beschwerde der Jungen Volkspartei abgewiesen. Sie könnte gegen die Geldbuße in der Höhe von 70.000 Euro allerdings noch Revision beim Verwaltungsgerichtshof einlegen.