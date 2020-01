Junge ÖVP bekämpft Strafe für ihr Camp am Mondsee

Seit 1965 hat das Land Oberösterreich ein Seeufergrundstück in St. Lorenz am Mondsee an dieJunge ÖVP Oberösterreich verpachtet, und zwar „für Erholungszwecke der Jugendbewegung der Partei“. Bis 2005 betrug der „Anerkennungszins“ dafür 10 Schilling, danach (bis inklusive 2017) 10 Euro. Seit Inkrafttreten des neuen Parteiengesetzes 2012 sei diese Billigstpacht als unzulässige Spende des Landes an die JVP einzustufen, meint dazu der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat. der hinsichtlich der Annahme dieser Spende eine Strafe von 70.000 € gegen die ÖVP verhängte - wir berichteten