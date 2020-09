In 5 steirischen Gemeinden wird nochmals gewählt

Rechtswidrige Faltung von Stimmzetteln

In Leibnitz (wo es am Wochenende bereits einen heftigen politischen Schlagabtausch gab) gibt es eine ungeklärte Differenz von zehn Stimmen, in Wildon sind es neun. Hier zählte zudem die falsche Behörde die Briefwahlstimmen aus. Auch „rechtswidrige Faltungen“ von Stimmzetteln wurden festgestellt (in Sprengeln von Mortantsch und Wildon): Bürgerlisten auf Platz 7 waren nicht sofort sichtbar.